Antonella Fiordelisi si ricongiunge con la mamma e il papà, ma i fan notano un dettaglio (FOTO) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo tutto quello che è accaduto, la famiglia Fiordelisi si è ricongiunta, infatti, Antonella ha rivisto la mamma e il papà, ma come sarà il clima tra loro? Onde evitare equivoci, l’influencer ha pubblicato sul suo account di Instagram una FOTO in cui è inquadrata tutta la famiglia felice. In loro compagnia figura anche Edoardo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo tutto quello che è accaduto, la famigliasi è ricongiunta, infatti,ha rivisto lae il, ma come sarà il clima tra loro? Onde evitare equivoci, l’influencer ha pubblicato sul suo account di Instagram unain cui è inquadrata tutta la famiglia felice. In loro compagnia figura anche Edoardo L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L'opinione di Alessandro Cecchi Paone su Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diret… - _ashygirl__ : RT @npnikiters: 1 Antonella gode ?????? 2 Nikita in finale ?????? 3 Godo vedere il rosicamento Triplete #GFvip #nikiters #donnalisi #Ginton… - ADelleNotizie : Anticipazioni GF Antonella Fiordelisi rivela dettagli su Edoardo #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #tavassi… - tvaddicted_ita : RT @harsiness: il paragone con la ferrari e la panda la parta più bassa del confronto, ma d’altronde la misoginia di antonella fiordelisi e… - bizzarro47 : @Anto_Fiordelisi @vincefrancesco Che roba con questa Antonella che si mostra in continuazione e non ha ancora capit… -