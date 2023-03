Antonella Fiordelisi pronta per diventare mamma: “Edo è quello giusto” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Antonella Fiordelisi è stata tra le protagoniste della puntata del 27 marzo del Gf Vip 7, dove si è resa protagonista di uno fortissimo scontro con Micol Incorvaia. In studio, l’ex vippona ha dichiarato che la sua storia con Edoardo Donnamaria sta procedendo a gonfie vele. Oggi, l’ex schermitrice salernitana ha rilasciato un’intervista a “Casa Chi” dove ha annunciato l’intenzione di diventare madre. In merito al desiderio di diventare mamma e di avere un figlio insieme ad Edoardo Donnamaria, Antonella ha detto: «In realtà ne avevamo parlato anche in Casa, la nostra è una storia importante e abbiamo pensato anche in futuro di andare oltre. Io ho già pensato di diventare mamma, ma l’ho pensato solo con lui. Edoardo, invece, me l’aveva già detta questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023)è stata tra le protagoniste della puntata del 27 marzo del Gf Vip 7, dove si è resa protagonista di uno fortissimo scontro con Micol Incorvaia. In studio, l’ex vippona ha dichiarato che la sua storia con Edoardo Donnamaria sta procedendo a gonfie vele. Oggi, l’ex schermitrice salernitana ha rilasciato un’intervista a “Casa Chi” dove ha annunciato l’intenzione dimadre. In merito al desiderio die di avere un figlio insieme ad Edoardo Donnamaria,ha detto: «In realtà ne avevamo parlato anche in Casa, la nostra è una storia importante e abbiamo pensato anche in futuro di andare oltre. Io ho già pensato di, ma l’ho pensato solo con lui. Edoardo, invece, me l’aveva già detta questa ...

