Anticipazioni Pechino Express: missione piccante e speziata nella quarta tappa (Di mercoledì 29 marzo 2023) Prosegue l'appuntamento settimanale con il viaggio Pechino Express – La via delle Indie. Domani, giovedì 30 marzo, alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca condurranno la quarta avventurosa tappa del reality show. I viaggiatori ritornano a correre e questa volta per una missione "piccante e speziata". Percorreranno ben 504 km alla scoperta degli stati indiani del Karnataka e del Kerala, partendo da Mysore e giungendo sul tappeto rosso a Kumarakam. Scopriamo nel dettaglio che cosa vedremo domani.

