Anthony Fauci consulente dell' hub antipandemico di Siena

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo scienziato Usa ha accettato di essere consigliere strategico del Biotecnopolo di. Giorgio Parisi: "Passo fondamentale per fare del Centro il punto di riferimento per la ricerca, lo studio e la prevenzionee pandemie"

L'immunologo Anthony Fauci ha accettato di operare in maniera informale come consigliere strategico di Rino Rappuoli, direttore scientifico del Biotecnopolo di Siena, istituzione fondata dai ministeri dell'Università e della Salute.

