Anthony Fauci accetta consulenza al Biotecnopolo Siena, Nobel Parisi plaude (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Anthony Stephen Fauci, tra i massimi esperti mondiali nel campo delle malattie infettive e consulente medico di 7 presidenti degli Stati Uniti – da Reagan a Biden – ha accettato di operare, in maniera informale, come consigliere strategico del professore Rino Rappuoli, direttore scientifico del Biotecnopolo di Siena. L'istituzione è stata fondata dai ministeri dell'Università e Ricerca, della Salute, dell'Economia e delle Imprese del Made in Italy con lo scopo di dedicarsi alla ricerca applicata nelle biotecnologie e nelle scienze della vita. "La disponibilità di Fauci a operare come consigliere informale – ha affermato on soddisfazione il premio Nobel Giorgio Parisi, componente del consiglio di amministrazione della Fondazione – è ...

