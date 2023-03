Annalisa cambia look e segue la tendenza hollywoodiana

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ancheha ceduto ad una delle tendenze beauty più gettonate in quel di Hollywood. In vista dell’uscita del nuovo singolo, la cantante ha stravolto il suo taglio di capelli puntando ad un bob cut. Dimenticate la lunga chioma ramata di. La cantante ha celebrato l’uscita del suo nuovo brano con un cambio, partendo dai capelli. E la scelta è ricaduta su una delle tendenze più gettonate dalle celebrità hollywoodiane, confermandosi ancora una volta tra le più glam per la Primavera 2023.. Crediti: Ansa – VelvetMagSi prepara a lanciare Mon Amour, dopo il successo raggiunto con Bellissima, una delle sue più recenti hit che ha accompagnato tutto il 2022. Il 31 marzo 2023, invece, la cantante lancerà Mon Amour scritto insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Nel mentre, però, ha sondato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : #Annalisa cambia #look e sfoggia un nuovo taglio di capelli e un colore totalmente diverso rispetto al precedente.… - ZerounoTv : Annalisa cambia look e lancia il nuovo singolo Mon Amour - Zerounotvmusic : Annalisa cambia look e lancia il nuovo singolo Mon Amour - infoitcultura : Annalisa cambia look per lanciare il nuovo singolo - CupoeTriste : E comunque ieri di 11 anni fa @NaliOfficial ci regalava quel capolavoro di Mentre Tutto Cambia #Annalisa -

Così in una notaTardino, europarlamentare della Lega, coordinatrice Id in commissione Libe.... grazie alle sinistre situazione per Stati primo arrivo non'Dalla Ue ci aspettiamo massimo ... Così in una notaTardino, europarlamentare della Lega, coordinatrice Id in commissione Libe.Sulla cover del brano appare un'irriconoscibile ma sempre splendida: non più con i suoi lunghi capelli rossi, bensì con un caschetto nero corto mozzafiato e un piercing bridge . Dai un'...

Annalisa cambia look per il nuovo singolo "Mon amour": la riconosci MTV.IT

Nuovo Look per Annalisa, trend d questa primavera, il french bob che fa impazzire le star. Nuovo singolo nuovo look per la cantante.Annalisa stravolge il suo look e diventa irriconoscibile. La cantante ha detto addio alla famosa chioma rossa per mostrarsi ora con un caschetto sbarazzino castano scuro con frangia ...