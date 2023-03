Angelina Jolie volta pagina dopo Brad Pitt. L’attrice paparazzata con David Mayer De Rotschild (Di mercoledì 29 marzo 2023) Angelina Jolie nuovo fidanzato. dopo la fine del matrimonio con Brad Pitt e flirt mai confermati, Angelina Jolie avrebbe finalmente voltato pagina. L’attrice ha ritrovato il sorriso accanto a David Mayer de Rotschild. Gli scatti apparsi sui media americani hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo. Angelina e Daivis sono stati paparazzati insieme a Malibu, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023)nuovo fidanzato.la fine del matrimonio cone flirt mai confermati,avrebbe finalmentetoha ritrovato il sorriso accanto ade. Gli scatti apparsi sui media americani hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo.e Daivis sono stati paparazzati insieme a Malibu, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serena_dinome : Se i corvi sono innamorati io sono Angelina Jolie e Brad Pitt, tutti e due insieme. - greyspepper : @svagato1 Effettivamente chi non metterebbe le mani sulle sue ginocchia come Angelina Jolie - iLGoRi : Angelina Jolie. Senza se e senza ma. - monsieur_lover : RT @2021anna_: La sensualità é quella cosa che hai, quando non sai di averla. Angelina Jolie ?? - mygirlalisa : Lisa, Becky, Angelina Jolie e Cate Blanchett -