Andrea Piazzolla, ex assistente della Lollobrigida, non paga gli alimenti al figlio: ora rischia il processo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Andrea Piazzola, l’ex assistente di Gina Lollobrigida, oggi è finito davanti ai giudici del tribunale penale di Roma. Il motivo è da ricercarsi nel mancato pagamento degli alimenti del figlio. L’uomo per anni si è dichiarato indigente ma adesso che ha ereditato metà del patrimonio della diva, le cose dovrebbero essere cambiate e quei soldi dovrebbero anche servire, per l’appunto, a pagare gli alimenti. Ma il condizionale resta d’obbligo in quanto la situazione è rimasta immutata e la madre del bambino, che ha anche vinto la causa civile, lo ha portato davanti ai giudici del tribunale penale. Andrea Piazzolla, chi è l’ex assistente di Gina Lollobrigida: età, moglie, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023)Piazzola, l’exdi Gina, oggi è finito davanti ai giudici del tribunale penale di Roma. Il motivo è da ricercarsi nel mancatomento deglidel. L’uomo per anni si è dichiarato indigente ma adesso che ha ereditato metà del patrimoniodiva, le cose dovrebbero essere cambiate e quei soldi dovrebbero anche servire, per l’appunto, are gli. Ma il condizionale resta d’obbligo in quanto la situazione è rimasta immutata e la madre del bambino, che ha anche vinto la causa civile, lo ha portato davanti ai giudici del tribunale penale., chi è l’exdi Gina: età, moglie, ...

