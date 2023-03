Anche l’Atalanta tra le pretendenti per Retegui? E i paragoni con Denis impazzano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Bergamo. Se non è mania, poco ci manca. In questa pausa nazionali l’Italia intera ha scoperto Mateo Retegui, attaccante di 23 anni che gioca nel Tigre, nel campionato argentino, che sfruttando le origini italiane del bisnonno Angelo, di Canicattì (provincia di Agrigento, in Sicilia). E Anche l’Atalanta sembra non essere rimasta inerme di fronte ai due gol nelle prime due uscite, contro Inghilterra e Malta: due tiri in porta e altrettante reti. Il cartellino della punta è di proprietà del Boca Juniors al 50%, metà che secondo quanto afferma Tuttosport il Tigre può acquistare per 2.4 milioni di euro entro il 30 giugno per poi rivenderlo in Europa, dove l’interesse non manca. Sergio Massa, ministro dell’economia argentino, aveva parlato di “cinque offerte in una settimana”. I suoi gol – 19 lo scorso anno che gli han permesso di laurearsi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 marzo 2023) Bergamo. Se non è mania, poco ci manca. In questa pausa nazionali l’Italia intera ha scoperto Mateo, attaccante di 23 anni che gioca nel Tigre, nel campionato argentino, che sfruttando le origini italiane del bisnonno Angelo, di Canicattì (provincia di Agrigento, in Sicilia). Esembra non essere rimasta inerme di fronte ai due gol nelle prime due uscite, contro Inghilterra e Malta: due tiri in porta e altrettante reti. Il cartellino della punta è di proprietà del Boca Juniors al 50%, metà che secondo quanto afferma Tuttosport il Tigre può acquistare per 2.4 milioni di euro entro il 30 giugno per poi rivenderlo in Europa, dove l’interesse non manca. Sergio Massa, ministro dell’economia argentino, aveva parlato di “cinque offerte in una settimana”. I suoi gol – 19 lo scorso anno che gli han permesso di laurearsi ...

