Analisti e regolatori in difesa di Deutsche Bank “Banca è solida | i cali sono colpa della speculazione con cds” Sergio Ermotti torna alla guida di Ubs

(Di mercoledì 29 marzo 2023)la calma nel settorerio europeo. Presto per proclamare lo scampato pericolo ma il cambio di umore rispetto ad appena quattro giorni fa è notevole. In particolareha quasi completamente recuperato i pesantiscorsa settimana. Diversihanno ritenuto ingiustificate le forti vendite sul titolotedesca di venerdì scorso. “non è l’anello debole nel panoramario europeo”, hanno affermato glidi Kepler Cheuvreux sottolineando la solidità dei fondamentali. Adisi stanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... consulentesoldi : RT @newsdiborsa: #DeutscheBank, per analisti nessuna affinità con #CreditSuisse: ???? $DB vanta una solidità patrimoniale del 142%, e utili… - newsdiborsa : #DeutscheBank, per analisti nessuna affinità con #CreditSuisse: ???? $DB vanta una solidità patrimoniale del 142%, e… -

Negli Usa, i principalibancari stanno per garantire al Congresso che il sistema ... Ora, dinanzi a una certa volatilità , glisi stanno chiedendo se il mercato sia guidato dal ...... che potrebbe danneggiare 'la stabilita' finanziaria e potrebbe richiedere alcune azioni da parte dei'. Deutsche Bank, concludono gli, 'non e' l'anello debole nel sistema bancario ...Il capo della banca centrale tedesca ha, infatti, affermato che idei tassi della zona ... Glisi aspettano in gran parte che la Fed aumenti i costi dei prestiti statunitensi di un ...

Analisti e regolatori in difesa di Deutsche Bank. “Banca è solida, i cali sono colpa della… Il Fatto Quotidiano

A muoversi per tranquillizzare i mercati in questa fase sono anche i regolatori su entrambe le sponde dell'Atlantico: negli Usa, ricordano infatti gli analisti di Mps Capital Services, le autorita' ...La mossa sembra pensata per venire incontro ai regolatori cinesi dopo il giro di vite sui giganti tecnologici, scrivono gli analisti di Bloomberg e potrebbe servire da modello per realtà come Tencent ...