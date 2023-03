Anagrafe Roma, De Gregorio (Civica Calenda): “Servizi insufficienti. Senza personale sarà rischio caos” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Nella nostra città i tempi di attesa per ottenere un cambio di residenza, prenotare un appuntamento per un documento di identità o fare un certificato anagrafico sono esasperanti. Nella maggior parte dei casi non ci riesce neanche chi, armato di santa pazienza, raggiunge direttamente lo sportello anagrafico: i numeretti per l’accesso al Servizio, infatti, finiscono quasi subito, con il risultato che l’impresa va ritentata nei giorni successivi. Una situazione già di per sé difficile, che si complica ulteriormente quando a doverla affrontare è un soggetto fragile come, ad esempio, un anziano. Purtroppo tutti gli uffici di Roma Capitale lamentano l’annosa carenza di personale, ma la sofferenza che accusano quelli anagrafici è ancora più evidente. Al collasso da tempo, nonostante gli sforzi disumani di chi ci lavora, questi sportelli ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Nella nostra città i tempi di attesa per ottenere un cambio di residenza, prenotare un appuntamento per un documento di identità o fare un certificato anagrafico sono esasperanti. Nella maggior parte dei casi non ci riesce neanche chi, armato di santa pazienza, raggiunge direttamente lo sportello anagrafico: i numeretti per l’accesso alo, infatti, finiscono quasi subito, con il risultato che l’impresa va ritentata nei giorni successivi. Una situazione già di per sé difficile, che si complica ulteriormente quando a doverla affrontare è un soggetto fragile come, ad esempio, un anziano. Purtroppo tutti gli uffici diCapitale lamentano l’annosa carenza di, ma la sofferenza che accusano quelli anagrafici è ancora più evidente. Al collasso da tempo, nonostante gli sforzi disumani di chi ci lavora, questi sportelli ...

