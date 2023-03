Anac | luci e ombre sul nuovo Codice degli appalti | “Piccoli contratti al cugino o a chi mi ha votato”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il presidente dell’, l’Autorità nazionale anticorruzione, esprime alcuni dubbi sulapprovato ieri in Consiglio dei Ministri dal governo Meloni. Pregevole l’intento è di ammodernare e snellire in tempi rapidi la burocrazia, ma allo stesso tempo c’è qualcosa da rivedere. Ne è convinto Giuseppe Busia, numero uno dell’, che si concentra in ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Luci votive, affare da 25 milioni: scatta l’altolà dell’agenzia Anac [di Alessio Gemma] [aggiornamento delle 10:40] -

Palazzo San Giacomo verso l'annullamento della gara d'appalto nei ...... perla digitalizzazione di tutte le procedure di gara, dall'inizio alla fine, è elemento essenziale per garantire efficienza e trasparenza; ANCE, dal canto suo, evidenzia anche "l'assenza di ...... appunto, spegnere lee disattivare i dispositivi elettronici quando si esce dall'ufficio al ...prevenzione della corruzione e alla trasparenza è coordinato con le linee guida adottate dall', l'...

Anac, luci e ombre sul nuovo Codice degli appalti • TAG24 Tag24

Il nuovo Codice degli appalti ha luci e ombre, ma il principale problema è che "sotto ... A dirlo è il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, spiegando che in questo modo "sotto i 150.000 euro va ...Annullare la gara. È la mossa che sta valutando il Comune, nero su bianco in una nota inviata alle aziende interessate in queste ore. Luci votive nei cimiteri, valore: 25 milioni in 5 anni. Gara aggiu ...