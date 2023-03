Ana Obregón a 68 anni è diventata mamma grazie alla maternità surrogata (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ana Obregón aveva perso il figlio di 27 anni nel maggio di due anni fa a causa del cancro. Ora per lei comincia una nuova vita.Ana Obregón, attrice e conduttrice televisiva spagnola, è diventata mamma a 68 anni grazie alla maternità surrogata. La donna aveva perso il figlio di 27 anni nel maggio di due Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 29 marzo 2023) Anaaveva perso il figlio di 27nel maggio di duefa a causa del cancro. Ora per lei comincia una nuova vita.Ana, attrice e conduttrice televisiva spagnola, èa 68. La donna aveva perso il figlio di 27nel maggio di due

