Ana Mena e la cotta per un italiano | la nuova canzone che gli ha dedicato

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La scorsa settimana Anaha pubblicato il suo nuovo album Bellodrama. Tra i singoli del disco c’è anche Me Pillao Por Ti e recentemente in un’intervista rilasciata in tv la cantante ha rivelato che il brano èa un ragazzo. “Sì dietro a questo pezzo c’è una storia con un ragazzo. Te la racconto perché è passato molto tempo. Anche se sono molto timida. Era la prima estate del Covid e avevo tutta la stagione libera visto che non si potevano fare concerti. Una mia amica mi dice un giorno ‘ho un amico mio con cui ho fatto l’università, mi ha chiesto di andare da lui che farà una festa. Tu che parlie ami l’Italia, vieni con noi. Eravamo 25 persone almeno tra ragazzi e ragazze, bevevamo cocktail, ballavamo. E c’era un ragazzo in disparte che non parlava, sì un ...