Amici di Maria | ex professore polemico | “Rudy e Lorella non possono insegnare”

Amici di Maria De Filippi nelle primissime edizioni aveva come professori di canto musicisti, insegnanti e compositori. Ricordiamo Luca Pitteri, Grazia De Michele, Charlie Rapino, ma anche Maria Grazia Fontana e Luca Jurman. Poi sono arrivati cantanti affermati, discografici e speaker radiofonici come Rudy Zerbi, Mara Maionchi e la più recente Anna Pettinelli. Questa svolta artistica di Amici di Maria De Filippi non è affatto piaciuta a Luca Jurman – già in passato polemico contro l'uso dell'autotune nella scuola – che fra le pagine del settimanale NuovoTv diretto da Riccardo Signoretti ha attaccato Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. "Il problema è che hanno un titolo che non spetta loro. Con Rudy Zerbi siamo stati ...

