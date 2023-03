Amici 22 | Umberto Gaudino sbotta contro Mattia Zenzola e abbandona la sala prove | “Ci vuole rispetto | è brutto quello che fai”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Durante una lezione conhato lainfastidito dall’atteggiamento poco partecipativo dell’allievo. Anche la ballerina Benedetta Vari ha richiamato e ripresoper il suo modo di fare, sottolineando che spesso il maestro dice determinate cose per spronarlo. Poco dopo peròtorna inper confrontarsi con l’allievo a distanza: In questo momento ho bisogno di parlare con te, di esternareche ho. Come tu stai facendo il tuo percorso, noi ci mettiamo a disposizione per voi. Ci. Da parte tua non c’è. Entro in, non sei mai contento, è tutto...