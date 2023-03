Amici 2023 Serale, registrazione quarta puntata: la data, anticipazioni e nuove eliminazioni (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il prossimo sabato 1 aprile 2023 si rinnova l’appuntamento con il tanto atteso Serale di Amici 22, in onda alle ore 21.30 su Canale 5. Come sempre, la puntata si preannuncia piena di colpi di scena per i concorrenti della famosa scuola di talenti condotta dalla celebre Maria De Filippi. Inoltre, al termine della serata, potrebbero esserci ulteriori eliminazioni tra i ragazzi, portando il numero degli allievi rimasti ancora in gara a ridursi. È quindi giunto il momento di scoprire gli spoiler sulla registrazione del terzo episodio, che avverrà giovedì il 30 marzo 2023. Amici 22, chi sarà eliminato nella prossima puntata? Dopo le eliminazioni di Piccolo G. e Gianmarco, sono stati avanzati numerosi dubbi su quali ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il prossimo sabato 1 aprilesi rinnova l’appuntamento con il tanto attesodi22, in onda alle ore 21.30 su Canale 5. Come sempre, lasi preannuncia piena di colpi di scena per i concorrenti della famosa scuola di talenti condotta dalla celebre Maria De Filippi. Inoltre, al termine della serata, potrebbero esserci ulterioritra i ragazzi, portando il numero degli allievi rimasti ancora in gara a ridursi. È quindi giunto il momento di scoprire gli spoiler sulladel terzo episodio, che avverrà giovedì il 30 marzo22, chi sarà eliminato nella prossima? Dopo ledi Piccolo G. e Gianmarco, sono stati avanzati numerosi dubbi su quali ...

