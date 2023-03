Ambiente | Tajani | ' politiche in difesa non dimentichino la persona'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Una politica ambientalista che si preoccupasse solo dell'avrebbe una visione ‘panteistica', simile a quella di una nuova religione. Si devono invece considerare anche gli aspetti sociali del problema ambientale: sono convinto che si debba difendere l'e combattere il cambiamento climatico. Ma bisogna vedere se certi obiettivi, come quello europeo del passaggio alle auto elettriche nel 2035, sono raggiungibili. Se non lo sono, si rischia di delocalizzare e in qualche modo si ottiene il risultato opposto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antoniointervenendo all'Auditorium della Conciliazione di Roma, per i 75 anni della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata (Confapi).