Amadeus chiede a Chiara Ferragni di sostituire Gianni Morandi al prossimo festival di Sanremo | il web insorge

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Arriva una prima notizia deldiche riguarda l'imprenditrice digitale: il webLa 73esima edizione deldiha fatto conquistare addegli ascolti da record. Ad aver contribuito sicuramente non è stata solo la scelta delle canzoni in gara, ma anche tutto il 'contorno'.dopo aver partecipato l'anno prima con la canzone "Apri tutte le porte" è stato scelto come spalla da. Ospiti internazionali, una reunion tra, Albano e Ranieri che tutti gli italiani hanno atteso con ansia e, ultimo, ma non per importanza, la scelta delle co-conduttrici. Ad aprire e chiudere il ...