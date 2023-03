Alvino che sfottò alla Juve per i processi, tira in ballo Totò (Di mercoledì 29 marzo 2023) Carlo Alvino, giornalista napoletano, tramite twitter lancia uno sfottò alla Juventus che è stata implicata in ben tre processi. La Juve è implicata in tre processi, che potrebbero ulteriormente aggravare la posizione sportiva della società bianconera, già penalizzata con 15 punti per il caso plusvalenze, per il quale è stato presentato ricorso. Ma i guai per i bianconeri sono aumentati in questi giorni. Così Carlo Alvino ha tirato in ballo Totò per lanciare uno sfottò ai bianconeri. Il giornalista napoletano sui social ha richiamato un articolo col titolo: Juventus-Figc: i processi sportivi diventano tre. Con Alvino che ha ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Carlo, giornalista napoletano, tramite twitter lancia unontus che è stata implicata in ben tre. Laè implicata in tre, che potrebbero ulteriormente aggravare la posizione sportiva della società bianconera, già penalizzata con 15 punti per il caso plusvalenze, per il quale è stato presentato ricorso. Ma i guai per i bianconeri sono aumentati in questi giorni. Così Carlohato inper lanciare unoai bianconeri. Il giornalista napoletano sui social ha richiamato un articolo col titolo:ntus-Figc: isportivi diventano tre. Conche ha ...

