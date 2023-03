Altri 11 oriundi convocabili da Mancini (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo poco più di due ore di gioco con la maglia azzurra Mateo Retegui ha già segnato due gol. Due partite in cui non è stato nemmeno particolarmente brillante, in cui non ci ha chiarito del tutto il suo valore, ma partite in cui gli sono bastate un paio di palle buone buttate in area per fare due gol in linea con le previsioni della vigilia. Era stato presentato come un centravanti classico, e due gol da centravanti classico ha segnato. Se intendiamo un giocatore alto e grosso con un rapporto violento con la porta avversaria, che colpisce il pallone come se dovesse picchiarlo, che lo infila in porta come se ci fosse qualcosa di personale. Il modo in cui è volato in cielo contro Malta. I capelli tagliati male, una fascetta blu al polso, il collo taurino, ci hanno dato una strana sensazione di sollievo. Magari passerà, ma intanto da quanto tempo non vedevamo un attaccante con questa ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo poco più di due ore di gioco con la maglia azzurra Mateo Retegui ha già segnato due gol. Due partite in cui non è stato nemmeno particolarmente brillante, in cui non ci ha chiarito del tutto il suo valore, ma partite in cui gli sono bastate un paio di palle buone buttate in area per fare due gol in linea con le previsioni della vigilia. Era stato presentato come un centravanti classico, e due gol da centravanti classico ha segnato. Se intendiamo un giocatore alto e grosso con un rapporto violento con la porta avversaria, che colpisce il pallone come se dovesse picchiarlo, che lo infila in porta come se ci fosse qualcosa di personale. Il modo in cui è volato in cielo contro Malta. I capelli tagliati male, una fascetta blu al polso, il collo taurino, ci hanno dato una strana sensazione di sollievo. Magari passerà, ma intanto da quanto tempo non vedevamo un attaccante con questa ...

