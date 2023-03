Allegri, devi sorridere: ecco perché la Juve può arrivare in fondo a tutte le competizioni (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Juve di Allegri sta per affrontare la parte più importante della stagione; l’obiettivo, fare bene in tutte le competizioni, è possibile. Il campionato, con la corsa al quarto posto, la Coppa Italia e l’Europa League dove l’obiettivo è vincere. La Juventus è ancora in corsa su tre fronti e si prepara a vivere il momento più importante della stagione. Allegri (LaPresse)Partite ogni tre giorni, necessità di non sbagliare e la voglia di chiudere la stagione togliendosi diverse soddisfazioni; la missione dei bianconeri non è per nulla semplice ma Allegri ha una rosa con diverse alternative di assoluto livello. Ma cosa rende così ottimisti? La Juventus può guardare positivamente al finale di stagione grazie al suo reparto offensivo. I bianconeri, infatti, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ladista per affrontare la parte più importante della stagione; l’obiettivo, fare bene inle, è possibile. Il campionato, con la corsa al quarto posto, la Coppa Italia e l’Europa League dove l’obiettivo è vincere. Lantus è ancora in corsa su tre fronti e si prepara a vivere il momento più importante della stagione.(LaPresse)Partite ogni tre giorni, necessità di non sbagliare e la voglia di chiudere la stagione togliendosi diverse soddisfazioni; la missione dei bianconeri non è per nulla semplice maha una rosa con diverse alternative di assoluto livello. Ma cosa rende così ottimisti? Lantus può guardare positivamente al finale di stagione grazie al suo reparto offensivo. I bianconeri, infatti, ...

