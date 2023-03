Allarme listeria | il ministero della Salute ritira un lotto di salame a marchio Gabba Salumi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) È statoto dal mercato undi, c’è il rischio contaminazione da. L’avviso è pubblicato sul sito del. A causapossibile presenza del batterioMonocytogenes si raccomanda, a chi lo ha acquistato, di non consumare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita. La denominazione di vendita del prodotto ècampagnolo da gr.400 e il numero deldi produzione coinvolto nel richiamo è 0312. mentre ildi identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 827 L, con sede dello stabilimento a Candelo, in provincia di Biella. La ...