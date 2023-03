Alimenti: Rossi-Palombi (Fdi), 'con legge contro cibo sintetico svolta storica' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "L'approvazione del disegno di legge sul cibo sintetico segna una svolta storica. L'Italia sarà la prima Nazione a impedire con una legge la produzione e la commercializzazione di cibi sintetici: una battaglia portata avanti dal ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Con le nuove norme saranno tutelate la salute, le nostre eccellenze e la filiera del Made in Italy. Un impegno che avevano assunto con gli elettori e che manteniamo, dando prova di concretezza e serietà”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d'Italia Angelo Rossi e Alessandro Palombi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "L'approvazione del disegno disulsegna una. L'Italia sarà la prima Nazione a impedire con unala produzione e la commercializzazione di cibi sintetici: una battaglia portata avanti dal ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Con le nuove norme saranno tutelate la salute, le nostre eccellenze e la filiera del Made in Italy. Un impegno che avevano assunto con gli elettori e che manteniamo, dando prova di concretezza e serietà”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d'Italia Angeloe Alessandro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mic_rossi : RT @DarkLadyMouse: Ma quelli della dittaturahnazisanitariah, ora che il governo decide per noi che alcuni alimenti in Italia non possiamo m… - lucia60684692 : @esseasterisco A proposito di Lollobrigida e gli insetti edibili (l'accostamento non è casuale) lo sa il ministro… - dariophoto69 : @MakeDavero @FrancescoLollo1 Ah la cocciniglia... nel campari, nel aperol, nel alchermes e in un sacco di altri ali… - Andrea__Rossi : RT @itsmeback_: AGI. Nel CdM di oggi previsto un ddl che vieta la produzione e la commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, come… - vannisantoni : @kudablog Anche di insetti: come ricordava @downtobakermag la cocciniglia (nome meno spaventoso: E120) è presente i… -