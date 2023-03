Alimenti: Meloni, 'contributo Italia in settore sicurezza' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "L'Italia è impegnata a dare il suo contributo in termini di investimento e ad assicurare la sua expertise nel settore della sicurezza alimentare". Così il premier Giorgia Meloni intervenendo al Summit for Democracy 2023. Il Food Sistems Stocktaking Moment delle Nazioni Unite che verrà ospitato a Roma "sarà punto di partenza - rimarca - per definire una strategia comune con Onu e Ue". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "L'è impegnata a dare il suoin termini di investimento e ad assicurare la sua expertise neldellaalimentare". Così il premier Giorgiaintervenendo al Summit for Democracy 2023. Il Food Sistems Stocktaking Moment delle Nazioni Unite che verrà ospitato a Roma "sarà punto di partenza - rimarca - per definire una strategia comune con Onu e Ue".

