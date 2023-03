Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @elisaapiazza: ??Sorpresa UBS: torna Ser… - classcnbc : Asia: mercati misti, vola Alibaba Nikkei???? +0,8%, Kospi???? sulla parità, HSI???? +1,9%, Shanghai????-0,1% Titolo… - fisco24_info : Alibaba vola in Borsa a +12% con il piano di ristrutturazione: Colosso e-commerce fondato da Jack Ma sarà diviso in… - __carmelog__ : RT @classcnbc: Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @elisaapiazza: ??Sorpresa UBS: torna Sergio Ermot… - ItaliaStartUp_ : Borse, Alibaba vola. Tecnologici sugli scudi - Il Sole 24 ORE -

La Borsa di Hong Kong chiude la seduta in forte rialzo, spinta dai titoli tecnologici e dal balzo diin scia al suo piano di ristrutturazione: l'indice Hang Seng guadagna il 2,06%, attestandosi a 20.192,40 punti. Il colosso dell'e - commerce fondato da Jack Ma dividerà i suoi 220 miliardi di ...ha preso il volo con un +13,7%. Nella Cina continentale, lo Shanghai Composite ha oscillato, mentre lo Shenzhen Component ha chiuso in rialzo. leggi anche Cina, titoli tech in rally: il ...Il risveglio del Drago dà una scossa ai mercati.+13%, punta di diamante del web cinese,sia in Usa e che ad Hong Kong ieri la decisione di dividere il gruppo in sei società che saranno a loro volta oggetto di Ipo . La scelta cade 24 ...

Borse: il recupero arriva dai tech. Acquisti su Ubs dopo nomina Ermotti Il Sole 24 ORE

(ANSA) - PECHINO, 29 MAR - La Borsa di Hong Kong chiude la seduta in forte rialzo, spinta dai titoli tecnologici e dal balzo di Alibaba in scia al suo piano di ristrutturazione: l'indice Hang Seng ...Spinta dal balzo di Alibaba, gigante cinese di Internet e e-commerce, in rialzo di quasi il 13%. Effetto dell'annuncio di una riorganizzazione - simile a quella realizzata qualche anno fa da Google, ...