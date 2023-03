Alcaraz si sbarazza di Paul e passa ai quarti | gli highlights

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il talento spagnolo continua la sua marcia e batte anche Tommyagli ottavi dell'ATP 1000 di Miami, vincendo in due set con un doppio 6 - 4 e ...

Il talento spagnolo continua la sua marcia e batte anche Tommy Paul agli ottavi dell'ATP 1000 di Miami, vincendo in due set con un doppio 6 - 4 e ...Il finalista edizione 2021 sidi Grigor Dimitrov senza particolari difficoltà. Anche se il ... Dopo circa sessanta minuti di dominio, il numero uno del mondo Carlosha bisogno degli ...certo, gli manca ancora qualcosa per arrivare ai livelli di Carlos, ma la strada intrapresa è quella giusta. "In generale sto provando ad aggiungere qualcosa al mio gioco perché devo ...

Miami - Alcaraz si sbarazza di Paul e passa ai quarti Corriere dello Sport

Il talento spagnolo continua la sua marcia e batte anche Tommy Paul agli ottavi dell'ATP 1000 di Miami, vincendo in due set con un doppio 6-4 e passando così ai quarti, dove troverà l'altro americano ...Tutto relativamente facile per Jannik Sinner, che si sbarazza di Grigor Dimitrov in due set. Vince Alcaraz nonostante l'affanno finale, Medvedev avanti senza giocare ...