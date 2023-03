Alberto Matano sconvolto dalle vicende della Royal Family: "Re Carlo ha esagerato" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Alberto Matano spiazza tutti a La Vita in Diretta: ecco la reazione inaspettata di Re Carlo alla richiesta di suo figlio Harry Ormai sono tutti ossessionati dalle vicende legate alla Royal Family. Non a caso, anche il conduttore di La Vita in Diretta ed ex volto del tg, Alberto Matano, quando ci sono notizie scottanti che riguardano i reali britannici, dedica sempre uno spazio nella sua trasmissione agli ultimi eventi e dinamiche. La curiosità cresce sempre di più soprattutto dopo che Harry ha debuttato con il suo libro Spare-il minore, o almeno così è stato tradotto il titolo. In realtà tra le pagine il secondogenito di Re Carlo e Diana spiega che Spare sarebbe 'la riserva', l'erede al trono in caso in cui, a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 29 marzo 2023)spiazza tutti a La Vita in Diretta: ecco la reazione inaspettata di Realla richiesta di suo figlio Harry Ormai sono tutti ossessionatilegate alla. Non a caso, anche il conduttore di La Vita in Diretta ed ex volto del tg,, quando ci sono notizie scottanti che riguardano i reali britannici, dedica sempre uno spazio nella sua trasmissione agli ultimi eventi e dinamiche. La curiosità cresce sempre di più soprattutto dopo che Harry ha debuttato con il suo libro Spare-il minore, o almeno così è stato tradotto il titolo. In realtà tra le pagine il secondogenito di Ree Diana spiega che Spare sarebbe 'la riserva', l'erede al trono in caso in cui, a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaRai : 'La Vita in Diretta' Condotto da Alberto Matano. In onda nei seguenti orari: ??Mercoledì 29 Marzo ?Johannesburg… - cavalierediluce : 'Lo farei per questioni burocratiche, per la pensione di reversibilità!' ?? La risposta di #LuisellaCostamagna giorn… - dv65699896 : @a_meluzzi Manca Alberto Matano - PicciottiTV : RT @CIAfra73: #CiaoMaschio, nona puntata su Rai1. Conduce Nunzia De Girolamo, che incontra Alberto Matano, Raul Cremona e Gennaro... https:… - tv_news_24 : RT @CIAfra73: #CiaoMaschio, nona puntata su Rai1. Conduce Nunzia De Girolamo, che incontra Alberto Matano, Raul Cremona e Gennaro... https:… -