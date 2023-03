Alba Parietti vince il Leone d’Oro alla carriera ma non è il Leone d’Oro alla carriera (Di mercoledì 29 marzo 2023) Alba Parietti A Venezia è tempo di Leone d’Oro e tra i premiati ci sarà anche Alba Parietti. Ebbene sì, la conduttrice di Non Sono Una Signora (dal 16 maggio su Rai 2) si appresta a ricevere il Leone alla carriera, che con orgoglio “strombazza” ovunque (stamattina era a Storie Italiane, domani dalla Bortone). Vi domanderete: “Cosa c’entra la Parietti con la Mostra del Cinema di Venezia e il premio assegnato dalla Biennale?”. Nulla, poiché quello dell’Alba Nazionale è un riconoscimento che non ha niente a che vedere con il prestigioso ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 marzo 2023)A Venezia è tempo die tra i premiati ci sarà anche. Ebbene sì, la conduttrice di Non Sono Una Signora (dal 16 maggio su Rai 2) si appresta a ricevere il, che con orgoglio “strombazza” ovunque (stamattina era a Storie Italiane, domani dBortone). Vi domanderete: “Cosa c’entra lacon la Mostra del Cinema di Venezia e il premio assegnato dBiennale?”. Nulla, poiché quello dell’Nazionale è un riconoscimento che non ha niente a che vedere con il prestigioso ...

