Al via il 3° torneo di BeSports, il campionato ufficiale della Serie B, il primo su EA SPORTS™ FIFA 23. (Di mercoledì 29 marzo 2023) WeArena Entertainment Spa e Lega Serie B danno il via al terzo torneo di BeSports, il campionato ufficiale della Serie BKT italiana, il primo giocato su EA SPORTS™ FIFA 23. Dopo il successo della seconda stagione, che ha prodotto un dato aggregato di copertura di oltre 12 milioni di visualizzazioni, nel prossimo weekend partirà la nuova edizione che punta a un’ulteriore crescita attraverso un evento E-Sportivo di alto livello integrato con la stagione sportiva. “Come Lega B” – dice il Presidente Mauro Balata – “siamo molto attenti alle nuove forme di contatto con i più giovani e da tempo abbiamo avviato un progetto eSportivo. Siamo la prima Lega professionistica di calcio ad aver ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) WeArena Entertainment Spa e LegaB danno il via al terzodi, ilBKT italiana, ilgiocato23. Dopo il successoseconda stagione, che ha prodotto un dato aggregato di copertura di oltre 12 milioni di visualizzazioni, nel prossimo weekend partirà la nuova edizione che punta a un’ulteriore crescita attraverso un evento E-Sportivo di alto livello integrato con la stagione sportiva. “Come Lega B” – dice il Presidente Mauro Balata – “siamo molto attenti alle nuove forme di contatto con i più giovani e da tempo abbiamo avviato un progetto eSportivo. Siamo la prima Lega professionistica di calcio ad aver ...

