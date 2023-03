Al Teatro Jovinelli la commedia ‘Una notte con Dora’ di Marco Lanzuise

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue la stagione aldi Caiazzo. Domenica 2 Aprile, con inizio alle ore 18, ci sarà il penultimo appuntamento del cartellone, organizzato dal direttore artistico Enzo Varone. Sul palco di Palazzo Mazziotti sarà portata in scena lain due atti, scritta e diretta da. L’attore napoletano, reduce dai recenti successi televisivi con la trasmissione televisiva ‘Ultimo Stadio‘ ed il personaggio ‘The Mast‘, sarà affiancato in scena da Mario Arienzo, Emanuela Giordano e Peppe Miccio.La trama racconta del Giudice Adolfo Mazzarella che ha denunciato una giovane escort che esercita di fronte casa sua. Viene svegliato nel cuore delladalla stessa Dora. Quest’ultima anche per una serie di avvenimenti costringe il Giudice a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogesquilino : Dal 30/3 all’1/4/23 “Van Gogh Cafè” al Teatro Ambra Jovinelli - flaminioboni : RT @flaminioboni: VAN GOGH CAFE’- Teatro Ambra Jovinelli #teatro #flaminioboni #unpostoinprimafila #spettacolodalvivo #spettacolo #roma #… - PlateaItaliana : Teatro Ambra Jovinelli, Van Gogh Caffè – commedia musicale A grande richiesta dal 30 marzo al 1 aprile a Roma… - flaminioboni : VAN GOGH CAFE’- Teatro Ambra Jovinelli #teatro #flaminioboni #unpostoinprimafila #spettacolodalvivo #spettacolo… - flaminioboni : VAN GOGH CAFE’- Teatro Ambra Jovinelli #teatro #flaminioboni #unpostoinprimafila #spettacolodalvivo #spettacolo… -

Un esempio AlAmbradi Roma è andato in scena di recente lo spettacolo tratto dal libro di Massimo Carlotto " La Signora del martedì ", con la regia impeccabile di Pierpaolo Sepe, ...Il, per il quale non è ancora chiaro quale sarà il futuro, è chiuso dal 3 febbraio del 2015: ...l'ultimo a salire sul palco fu Francesco Paolantoni che mise in scena lo spettacolo "...I tempi delle luci, della sala piena e delle grandi star sul palco sono lontani. Le porte delAriston di Campobasso si sono chiuse il 3 febbraio di 18 anni fa. Era il 2015, in una fredda ...

Al Teatro Jovinelli la commedia 'Una notte con Dora' di Marco ... anteprima24.it

Grande successo di pubblico per il sesto appuntamento stagionale previsto dal cartellone 2022-2023 del Teatro Jovinelli di Caiazzo. Gli appassionati caiatini ...Grande successo di pubblico per il sesto appuntamento stagionale previsto dal cartellone 2022-2023 del Teatro Jovinelli di Caiazzo. Gli appassionati caiatini e del comprensorio hanno avuto modo di ass ...