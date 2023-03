Al cinema si parla di Delta del Po, America reaganiana e Polonia futuristica: tre film da vedere (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mentre la top ten dei botteghini italiani dà ragione a blockbusters più e meno riusciti come John Wick 4, Creed 3, Shazam 2 e l’uscente Scream 6 (ironie numerologiche a parte) e a felici fenomeni come il thriller nostrano L’ultima notte di Amore con Pierfrancesco Favino, oggi parliamo invece di tre film validissimi usciti il 23 marzo che sono rimasti fuori dai fasti del box office settimanale, pur avendo molto da dire. Iniziamo dall’Italia paludosa di Delta, thriller ambientalista di Michele Vannucci con l’accoppiata inedita Luigi Lo Cascio e Alessandro Borghi. Siamo sul Delta del Po dove una comunità composta da pescatori e guardie ittiche volontarie si scaglierà contro un gruppo di pescatori di frodo venuti dall’Est. Nelle stesse parole del regista la sua seconda opera appare davvero come “un western fluviale, un conflitto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mentre la top ten dei botteghini italiani dà ragione a blockbusters più e meno riusciti come John Wick 4, Creed 3, Shazam 2 e l’uscente Scream 6 (ironie numerologiche a parte) e a felici fenomeni come il thriller nostrano L’ultima notte di Amore con Pierfrancesco Favino, oggi parliamo invece di trevalidissimi usciti il 23 marzo che sono rimasti fuori dai fasti del box office settimanale, pur avendo molto da dire. Iniziamo dall’Italia paludosa di, thriller ambientalista di Michele Vannucci con l’accoppiata inedita Luigi Lo Cascio e Alessandro Borghi. Siamo suldel Po dove una comunità composta da pescatori e guardie ittiche volontarie si scaglierà contro un gruppo di pescatori di frodo venuti dall’Est. Nelle stesse parole del regista la sua seconda opera appare davvero come “un western fluviale, un conflitto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : 'Tre film validissimi usciti il 23 marzo che sono rimasti fuori dai fasti del box office, pur avendo molto da dire.… - InGenereCinema : Su InGenere Cinema Gilda Signoretti parla delle edizioni DVD di PER NIENTE AL MONDO di Ciro D’Emilio + LYCANTHROPUS… - Tag24news : Nancy Brilli parla della malattia: l’attrice di #Cinema, teatro e tv, non ha mai nascosto di esserne affetta. Anzi,… - RandIsaac : @cinema_apart Mi sono perso, non si parla di Stand by me stasera? - RadioTigullio : Ci Siamo! Werner Altomare conduce ' Note di Cinema' Ogni sera a tema un film, e le sue tracce prese dalla colonna s… -