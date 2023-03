Airbnb: "Affitti brevi fanno bene a piccoli borghi, spingono ricavi piccole imprese +23%" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Airbnb e gli Affitti brevi offrono un concreto aiuto nel rilancio dell'economia e nel contrasto allo spopolamento. A sostenerlo è Airbnb che cita uno studio condotto dal Politecnico di Torino che ha mostrato come la presenza di annunci Airbnb nei borghi possa portare un beneficio alle microimprese quantificabile in una crescita del 23% dei redditi dopo 4 anni. Un altro fattore in grado di favorire lo sviluppo dei borghi è poi il turismo legato al patrimonio storico-culturale e diffuso: sulla piattaforma Airbnb sono presenti diversi alloggi di tipo rurale, come gli agriturismi, ma anche 12.000 dimore storiche, residenze spesso situate in zone scarsamente popolate: secondo i dati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) -e glioffrono un concreto aiuto nel rilancio dell'economia e nel contrasto allo spopolamento. A sostenerlo èche cita uno studio condotto dal Politecnico di Torino che ha mostrato come la presenza di annuncineipossa portare unficio alle microquantificabile in una crescita del 23% dei redditi dopo 4 anni. Un altro fattore in grado di favorire lo sviluppo deiè poi il turismo legato al patrimonio storico-culturale e diffuso: sulla piattaformasono presenti diversi alloggi di tipo rurale, come gli agriturismi, ma anche 12.000 dimore storiche, residenze spesso situate in zone scarsamente popolate: secondo i dati ...

