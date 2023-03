Ai: Musk e Wozniak chiedono pausa su sviluppo intelligenza artificiale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Washington, 29 mar. (Adnkronos) - Più di mille persone, tra cui il miliardario Elon Musk e il co-fondatore di Apple Steve Wozniak, hanno firmato una lettera aperta con un invito a "mettere in pausa" lo sviluppo di potenti sistemi basati sull'intelligenza artificiale per dare il tempo di garantirne la sicurezza. “I sistemi basati sull'intelligenza artificiale con intelligenza competitiva umana - si legge nella lettera - possono rappresentare seri rischi per la società e l'umanità. Potenti sistemi basati sull'intelligenza artificiale dovrebbero essere sviluppati solo quando saremo sicuri che il loro effetto sarà positivo e i rischi saranno gestibili". I firmatari hanno deciso di sottoscrivere l'appello ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Washington, 29 mar. (Adnkronos) - Più di mille persone, tra cui il miliardario Elone il co-fondatore di Apple Steve, hanno firmato una lettera aperta con un invito a "mettere in" lodi potenti sistemi basati sull'per dare il tempo di garantirne la sicurezza. “I sistemi basati sull'concompetitiva umana - si legge nella lettera - possono rappresentare seri rischi per la società e l'umanità. Potenti sistemi basati sull'dovrebbero essere sviluppati solo quando saremo sicuri che il loro effetto sarà positivo e i rischi saranno gestibili". I firmatari hanno deciso di sottoscrivere l'appello ...

