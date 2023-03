AI | l’Apparenza che Inganna | le immagini che stanno ingannando il mondo

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Troppo paradossali per essere vere, eppure in molti ci hanno creduto. Nelle ultime settimane, sui social hanno iniziato a circolare moltissimeche immortalavano diversi personaggi pubblici in contesti che non erano reali. Abbiamo visto Papa Francesco indossare un abbondante piumino bianco in stile “Moncler o Balenciaga”, Donald Trump che scappa dalla polizia che tenta di arrestarlo (ma poi finisce in carcere) o Vladimir Putin in manette (o inchinato per baciare la mano al Presidente cinese Xi Jinping. Questi sono solamente alcuni esempi che, in alcuni casi, hanno tratto in inganno gli utenti (e non solo). Tutto ciò vuol dire solamente una cosa: le foto fake generate con l’intelligenza artificiale rischiano di rappresentare un ulteriore slancio verso la disinformazione. LEGGI ANCHE > Gianni Minà e l’intelligenza artificiale Il caso più emblematico è quello ...