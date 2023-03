Agricoltura | il bando “Generazione Terra” sarà riaperto entro 10 mesi

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il”, fondo rotativo che lancia imprese agricole condotte da giovani imprenditori,da Ismeaotto-dieci. Lo ha annunciato il presidente di Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo) Angelo Frascarelli in audizione alla Commissionedella Camera convocata per valutare la proposta di legge su “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”. Il, aperto a febbraio 2023 con fondi del 2022, “è andato esaurito – ha precisato Frascarelli – in pochi giorni, anche perché pubblicato dopo tre anni di fermo per la pandemia. L’auspicio è ora di procedere con un calendario più ...

Angelo Frascarelli in audizione alla Commissione Agricoltura della Camera convocata per valutare la proposta di legge su "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel ...