Agricoltura, esperti del digitale: aperto il bando di Coam e Regione Campania (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sono aperte le iscrizioni al Corso avanzato in “Tecniche di Agricoltura di Precisione”, organizzato dal Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale (Coam) in sinergia con l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e l’Osservatorio Regionale Agricoltura di Precisione (ORAdP). Il Corso, si legge in una nota del Coam, si propone di formare esperti e tecnici nel settore dell’Agricoltura di precisione e digitale per il settore della produzione agricola, della difesa e forestale. “L’Agricoltura di precisione utilizza tecnologie informatiche e ingegneristiche, con l’applicazione in campo di sensori e di intelligenza artificiale per monitorare e analizzare prescrizioni, consentendo, tra ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sono aperte le iscrizioni al Corso avanzato in “Tecniche didi Precisione”, organizzato dal Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale () in sinergia con l’assessorato all’dellae l’Osservatorio Regionaledi Precisione (ORAdP). Il Corso, si legge in una nota del, si propone di formaree tecnici nel settore dell’di precisione eper il settore della produzione agricola, della difesa e forestale. “L’di precisione utilizza tecnologie informatiche e ingegneristiche, con l’applicazione in campo di sensori e di intelligenza artificiale per monitorare e analizzare prescrizioni, consentendo, tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ISDEItalia : RT @retesemi: Un percorso concreto per la transizione agroecologica della agricoltura in Italia. Oltre 60 esperti riuniti a Roma per defini… - DamianoDiSimine : RT @retesemi: Un percorso concreto per la transizione agroecologica della agricoltura in Italia. Oltre 60 esperti riuniti a Roma per defini… - TrasforiniLino : RT @retesemi: Un percorso concreto per la transizione agroecologica della agricoltura in Italia. Oltre 60 esperti riuniti a Roma per defini… - abruzzoweb : NUOVA PAC, ROSSI: “TRA ESPERTI IN CATTEDRA E RISERVE, LA MORTE DELL’AGRICOLTURA ABRUZZESE” - kochia013566161 : RT @retesemi: Un percorso concreto per la transizione agroecologica della agricoltura in Italia. Oltre 60 esperti riuniti a Roma per defini… -