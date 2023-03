(Di mercoledì 29 marzo 2023) "Non possiamo militarizzare la città, ma possiamo alternare frequenti controlli in divisa alla continua attività investigativa in abiti civili, come quella di ieri, per arrestare i delinquenti". Così ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Agenti aggrediti, questore 'hanno agito con professionalità' - Sardegna - Leggi tutto --> - SardiniaPost : #Sardegna ?? Poliziotti aggrediti a #Cagliari durante un controllo antidroga: gli spacciatori provano a dettare legg… - infoitinterno : Calci e pugni agli agenti, il ministro: 'Solidarietà ai poliziotti aggrediti a Cagliari' - virgilio_it : All’esterno dell’albergo è scattata una rissa tra i giocatori della squadra sudamericana e gli agenti della Policìa… - CorriereToscano : L'uomo, con problemi psichiatrici, ha colpito con pugni. Sindacato Sappe: 'Riaprire ospedali psichiatrici giudiziar… -

Gli, che erano appostati in zona da una settimana, hanno bloccato due spacciatori, due nordafricani, e sono statida altri cinque connazionali intervenuti per difenderli. Al termine ...Ma alcuni poliziotti in servizio ieri in piazza del Carmine a Cagliari sono statidagli ... Una nota agliarriva anche da un altro sindacato, il Siap, attraverso il segretario ...... senza un apparente motivo, ha prima scaraventato a terra una ricetrasmittente e poi aggredito i duepresenti, colpendo con due pugni al volto uno di essi". E' quanto denunciato, in una nota, ...

Agenti aggrediti, questore 'hanno agito con professionalità' Agenzia ANSA

Gli agenti, che erano appostati in zona da una settimana, hanno bloccato due spacciatori, due nordafricani, e sono stati aggrediti da altri cinque connazionali intervenuti per difenderli. Al termine ...Agenti e militari, schierati per garantire ordine e la sicurezza allo stadio, sono stati bersagliati da una fitta sassaiola e dal lancio di bottiglie di vetro. La partita era valida per la ...