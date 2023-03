Aeronautica: open day all’Accademia per i 100 anni. L’alzabandiera presieduto dal generale Luigi Casali (Di mercoledì 29 marzo 2023) In occasione dei 100 anni della fondazione dell’Aeronautica Militare si è svolta sul piazzale Medaglie d’Oro dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli la cerimonia delL’alzabandiera solenne, presieduta dal comandante dell’Accademia, il generale di brigata aerea Luigi Casali. Hanno partecipato il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, Il comandante delle Forze Operative Sud, generale di corpo d’armata Giuseppenicola Tota ed il comandante interregionale Carabinieri “Ogaden”, generale di corpo d’Armata Andrea Rispoli. Erano presenti inoltre il Gonfalone della Città di Pozzuoli e numerose Associazioni d’Arma e Combattentistiche. Sul Piazzale era schierato tutto il personale del Quadro ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) In occasione dei 100della fondazione dell’Militare si è svolta sul piazzale Medaglie d’Oro dell’Accademiadi Pozzuoli la cerimonia delsolenne, presieduta dal comandante dell’Accademia, ildi brigata aerea. Hanno partecipato il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il sindaco di Pozzuoli,Manzoni, Il comandante delle Forze Operative Sud,di corpo d’armata Giuseppenicola Tota ed il comandante interregionale Carabinieri “Ogaden”,di corpo d’Armata Andrea Rispoli. Erano presenti inoltre il Gonfalone della Città di Pozzuoli e numerose Associazioni d’Arma e Combattentistiche. Sul Piazzale era schierato tutto il personale del Quadro ...

