Adele: “Una volta ho bevuto 4 bottiglie di vino dalle 11 di mattina. Ora sono sobria” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Ricordo quando sono venuta qui durante il Covid, in lockdown. Erano le 11 e mi sono fatta fuori quattro bottiglie di vino, come tutti gli altri. Nel 2020 eravamo tutti a casa praticamente ubriachi”, parole di Adele riportate dal Daily Star. La cantante si è “confidata” con il suo pubblico durante il concerto di sabato scorso a Las Vegas. E proprio a proposito della serie di spettacoli fatti nella famosa città del Nevada, Adele ha deciso non interrompere ma di andare avanti: “Esibirmi davanti a quattromila persone per 34 notti non è sufficiente, so che non è sufficiente, quindi tornerò”. Lo scorso anno la cantante, intervistata da Oprah Winfrey sulla Cbs, ha detto di aver smesso di bere dopo la morte del papà, scomparso a causa di un cancro nel 2021, a 57 anni. Secondo il Sun, alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Ricordo quandovenuta qui durante il Covid, in lockdown. Erano le 11 e mifatta fuori quattrodi, come tutti gli altri. Nel 2020 eravamo tutti a casa praticamente ubriachi”, parole diriportate dal Daily Star. La cantante si è “confidata” con il suo pubblico durante il concerto di sabato scorso a Las Vegas. E proprio a proposito della serie di spettacoli fatti nella famosa città del Nevada,ha deciso non interrompere ma di andare avanti: “Esibirmi davanti a quattromila persone per 34 notti non è sufficiente, so che non è sufficiente, quindi tornerò”. Lo scorso anno la cantante, intervistata da Oprah Winfrey sulla Cbs, ha detto di aver smesso di bere dopo la morte del papà, scomparso a causa di un cancro nel 2021, a 57 anni. Secondo il Sun, alla ...

