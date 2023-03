Adele, come ha fatto la cantante a perdere 45 kg? Il motivo del dimagrimento: “Ho eliminato l’alcol dalla mia vita, ora sono sobria” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Adele dimagrita 45 kg, la cantante britannica ha confessato il motivo del dimagrimento: ecco cosa le è successo TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023)dimagrita 45 kg, labritannica ha confessato ildel: ecco cosa le è successo TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... battisti_adele : @bragachiara @serracchiani @Deputatipd Lei che ringrazia la Serracchiani per l'ottimo lavoro svolto, la Serracchian… - Adele_Fran : RT @paolodune: Col nuovo #CodiceAppalti si potranno affidare gli appalti senza gara. Ah, finalmente.?? Tutte quelle complicazioni delle off… - Adele_Fran : RT @elenasantori902: Le belle persone sono come le stelle non smettono mai di brillare - Adele_Fran : RT @EugenioCardi: #CodiceAppalti: 'Subappalti a cascata senza limiti'. Prevedo quindi un periodo fantastico sapendo come vanno le cose in q… - Adele_Fran : RT @SalamidaFabio: Negli Usa si vendono armi come caramelle, ma per i soliti minchioni nostrani, quelli che vorrebbero riempire di armi anc… -