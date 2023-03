Acquario di Roma, apertura speciale: ecco quando si potrà visitare (Di mercoledì 29 marzo 2023) Acquario di Roma, gli ultimi aggiornamenti L’Acquario di Roma dovrebbe aprire ufficialmente per Natale 2023, ma nei prossimi mesi ci sarà un’apertura straordinaria. Situato sotto il laghetto dell’Eur (dal lato della fermata metro Eur Fermi), l’Acquario di Roma rappresenterà un’attrazione davvero importante per la Capitale: sarà il primo parco tecnologicamente rilevante, luogo di sperimentazione scientifica e di accesso scientifico per i giovani ai temi del mare. Per questo motivo l’Acquario di Roma sarà unico nel suo genere e si differenzierà da tutti gli altri. Leggi ... Leggi su funweek (Di mercoledì 29 marzo 2023)di, gli ultimi aggiornamenti L’didovrebbe aprire ufficialmente per Natale 2023, ma nei prossimi mesi ci sarà un’straordinaria. Situato sotto il laghetto dell’Eur (dal lato della fermata metro Eur Fermi), l’dirappresenterà un’attrazione davvero importante per la Capitale: sarà il primo parco tecnologicamente rilevante, luogo di sperimentazione scientifica e di accesso scientifico per i giovani ai temi del mare. Per questo motivo l’disarà unico nel suo genere e si differenzierà da tutti gli altri. Leggi ...

