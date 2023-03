Accordo tra India e Russia per un “aumento significativo” delle forniture di petrolio. L’Arabia fa un altro passo verso Pechino e Mosca (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’India rafforza ulteriormente il suo ruolo di hub internazionale di greggio russo. La compagnia petrolifera russa Rosneft e la Indian Oil Company hanno firmato oggi un Accordo per “un aumento significativo” delle esportazioni di petrolio russo verso l’India. Rosneft sottolinea anche che lo scorso anno per la prima volta la Russia è entrata fra i primi cinque partner commerciali dell’India, con un interscambio di 38,4 miliardi di dollari. Ieri il vice primo ministro russo Alexander Novak aveva ricordato come le forniture di petrolio a New Delhi siano aumentate di 22 volte nel 2022. L’India, come la Cina e la gran parte dei paesi asiatici, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’rafforza ulteriormente il suo ruolo di hub internazionale di greggio russo. La compagnia petrolifera russa Rosneft e lan Oil Company hanno firmato oggi unper “unesportazioni dirussol’. Rosneft sottolinea anche che lo scorso anno per la prima volta laè entrata fra i primi cinque partner commerciali dell’, con un interscambio di 38,4 miliardi di dollari. Ieri il vice primo ministro russo Alexander Novak aveva ricordato come ledia New Delhi siano aumentate di 22 volte nel 2022. L’, come la Cina e la gran parte dei paesi asiatici, non ...

