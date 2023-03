Acciaierie d’Italia: fino ad un anno di cassa integrazione straordinaria per un massimo di tremila lavoratori Accordo firmato nel pomeriggio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Fim-Cisl: Questo pomeriggio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in videoconferenza con la Direzione dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, si è svolto l’incontro conclusivo per l’espletamento dell’esame congiunto della procedura di cassa integrazione straordinaria richiesto da Acciaierie d’Italia, con nota del 24 febbraio 2023. Dopo 20 ore complessive di trattativa Fim, Fiom, Ugl e Fismic hanno sottoscritto l’Accordo a far data dal 28 marzo 2023, per la durata massima di 12 mesi e comunque nel rispetto del limite normativo di durata massima del trattamento nel quinquennio mobile. Il trattamento di Cigs per riorganizzazione aziendale richiesto da Adi, interessa una platea massima ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 29 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Fim-Cisl: Questopresso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in videoconferenza con la Direzione dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, si è svolto l’incontro conclusivo per l’espletamento dell’esame congiunto della procedura dirichiesto da, con nota del 24 febbraio 2023. Dopo 20 ore complessive di trattativa Fim, Fiom, Ugl e Fismic hsottoscritto l’a far data dal 28 marzo 2023, per la durata massima di 12 mesi e comunque nel rispetto del limite normativo di durata massima del trattamento nel quinquennio mobile. Il trattamento di Cigs per riorganizzazione aziendale richiesto da Adi, interessa una platea massima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... venzano_c : RT @FIMCislStampa: Ex #Ilva, Acciaierie d’Italia: D’Aló #FIM: Abbiamo firmato un accordo di Cigs per dare garanzie ai lavoratori e sancire… - FabianoVenuti : RT @FIMCislStampa: Ex #Ilva, Acciaierie d’Italia: D’Aló #FIM: Abbiamo firmato un accordo di Cigs per dare garanzie ai lavoratori e sancire… - FIMVerona : RT @FIMCislStampa: Ex #Ilva, Acciaierie d’Italia: D’Aló #FIM: Abbiamo firmato un accordo di Cigs per dare garanzie ai lavoratori e sancire… - NoiNotizie : Acciaierie d'Italia: fino ad un anno di cassa integrazione straordinaria per un massimo di tremila lavoratori… - enzolaneve : RT @FIMCislStampa: Ex #Ilva, Acciaierie d’Italia: D’Aló #FIM: Abbiamo firmato un accordo di Cigs per dare garanzie ai lavoratori e sancire… -

Ex Ilva: Legambiente, ipotesi proroga termini Aia è una vergogna Per la presidente dell'associazione ambientalista "è inconcepibile che Acciaierie d'Italia possa prospettare oggi, senza conseguenze, la necessità di ulteriori slittamenti, non di giorni, ma di ... Chi sono finanzieri e industriali veneti che compreranno i giornali veneti del gruppo Gedi Della Newco, per ora, fanno parte Alessandro Banzato (Acciaierie ... è il primo gruppo di informazione quotidiana in Italia, ha tra ... vigilerà al fianco dei cdr sulla cessione di ramo d'azienda con ... Racconigi, tappa del roadshow commerciale di Acciaierie d'Italia CUNEO CRONACA - Acciaierie d'Italia ha inaugurato a Racconigi, in provincia di Cuneo, il suo roadshow commerciale, denominato Steel Commitment 2023, che prevede entro la fine dell'anno ulteriori tappe anche in altri ... Per la presidente dell'associazione ambientalista "è inconcepibile chepossa prospettare oggi, senza conseguenze, la necessità di ulteriori slittamenti, non di giorni, ma di ...Della Newco, per ora, fanno parte Alessandro Banzato (... è il primo gruppo di informazione quotidiana in, ha tra ... vigilerà al fianco dei cdr sulla cessione di ramo'azienda con ...CUNEO CRONACA -ha inaugurato a Racconigi, in provincia di Cuneo, il suo roadshow commerciale, denominato Steel Commitment 2023, che prevede entro la fine dell'anno ulteriori tappe anche in altri ... Ok al rinnovo della CIGS in Acciaierie d'Italia Siderweb