Acciaierie d’Italia | fino ad un anno di cassa integrazione straordinaria per un massimo di tremila lavoratori Accordo firmato nel pomeriggio | non da Uilm né Usb

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Fim Cisl, Fiom Cgil, Ugl e Fismic hed Usb no. Il nodo riguarda le garanzie per i 1600 di Ilva in amministrazione. Di seguito un comunicato diffuso da Fim-Cisl: Questopresso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in videoconferenza con la Direzione dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, si è svolto l’incontro conclusivo per l’espletamento dell’esame congiunto della procedura dirichiesto da, con nota del 24 febbraio 2023. Dopo 20 ore complessive di trattativa Fim, Fiom, Ugl e Fismic hsottoscritto l’a far data dal 28 marzo 2023, per la durata massima ...