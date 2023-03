Abilitazioni all’estero, 11.200 domande, 85% sul sostegno. Precari in GPS: “Così veniamo scavalcati”. Cosa c’è da sapere dopo l’incontro al Ministero (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'incontro del 28 marzo fra amministrazione e organizzazioni sindacali dedicata al tema delle Abilitazioni conseguite all'estero, pone in contrasto i Precari presenti nelle GPS. I sindacati, tranne Anief, si mostrano contrari alla proposta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'incontro del 28 marzo fra amministrazione e organizzazioni sindacali dedicata al tema delleconseguite all'estero, pone in contrasto ipresenti nelle GPS. I sindacati, tranne Anief, si mostrano contrari alla proposta. L'articolo .

