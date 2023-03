A “Di Martedì” sfogo durissimo di Santoro, l’ospite: “Sei fuori!” (Di mercoledì 29 marzo 2023) News Tv. “Esponiamolo sul molo”. Delirio Santoro in diretta a “DiMartedì”, l’ospite: “Sei fuori!” – Al programma di “DiMartedì”, nel corso della puntata di ieri, 28 marzo 2023, in onda su La7, si è discusso della delicata questione dei migranti. Alla trasmissione di Giovanni Floris è intervenuto Michele Santoro, il quale ha colto l’occasione per attaccare il governo Meloni. Nel mirino dell’ospite soprattutto il vice premier, nonché leader della Lega, Matteo Salvini. leggi anche: 85 milioni di morti in 45 minuti: la terrificante profezia sull’Apocalisse leggi anche: Pasqua 2023, la brutta notizia su uova e colombe: Italiani inferociti Da Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7, nella puntata del 28 marzo, Michele Santoro ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 29 marzo 2023) News Tv. “Esponiamolo sul molo”. Delirioin diretta a “Di”,: “Sei” – Al programma di “Di”, nel corso della puntata di ieri, 28 marzo 2023, in onda su La7, si è discusso della delicata questione dei migranti. Alla trasmissione di Giovanni Floris è intervenuto Michele, il quale ha colto l’occasione per attaccare il governo Meloni. Nel mirino delsoprattutto il vice premier, nonché leader della Lega, Matteo Salvini. leggi anche: 85 milioni di morti in 45 minuti: la terrificante profezia sull’Apocalisse leggi anche: Pasqua 2023, la brutta notizia su uova e colombe: Italiani inferociti Da Giovanni Floris, a Di, su La7, nella puntata del 28 marzo, Michele...

