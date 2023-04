A Conversano l’arte di Antonio Ligabue

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La Puglia stupisce sempre e stavolta per una ragione tutta nuova. Fino all’8 ottobre 2023 nelle sale del Castello Aragonese di(Bari) è in mostravisionaria di. Commuovono e colpiscono le sessanta e più opere esposte che ripercorrono la vita edi uno dei più grandi artisti del Novecento. L’esistenza diè stata dominata dalla solitudine e dall’emarginazione ma anche da un riscatto avvenuto proprio attraverso la pittura. La mostra si sviluppa attraverso un percorso cronologico che ripercorre la vita edi questo artista dal linguaggio folle e poetico, dal ricco e convulso utilizzo del colore. La mostra espone i suoi soggetti più famosi come le fiere, gli animali domestici, le scene di vita contadina, le ...

