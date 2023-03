"21 maggio": segnatevi questa data. Ferrari stravolta: cosa accadrà (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una nuova Ferrari potrebbe debuttare a stagione in corso. Dalle parti di Maranello di fatto si pensa a ribaltare la stagione e a fare in fretta cambiamenti che possano mettere in pista una monoposto competitiva. E a questo proposito, secondo quanto riportato da Motorsport.com, la Ferrari sarebbe già a lavoro. A quanto pare a Imola per il Gp del prossimo 21 maggio potrebbe debuttare la Sf-23 Evo. Una monoposto completamente rivisitata che dovrebbe avere un nuovo fondo e una nuova conformazione delle pance. Il tutto per consentire alla Rossa di avere una altezza da terra più in linea con i parametri registrati in galleria del vento. Insomma la parola fine alla stagione della Ferrari non è stata ancora messa. I tifosi sperano in una remuntada che possa rendere la monoposto di Sainz e di Leclerc competitiva con le Red ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una nuovapotrebbe debuttare a stagione in corso. Dalle parti di Maranello di fatto si pensa a ribaltare la stagione e a fare in fretta cambiamenti che possano mettere in pista una monoposto competitiva. E a questo proposito, secondo quanto riportato da Motorsport.com, lasarebbe già a lavoro. A quanto pare a Imola per il Gp del prossimo 21potrebbe debuttare la Sf-23 Evo. Una monoposto completamente rivisitata che dovrebbe avere un nuovo fondo e una nuova conformazione delle pance. Il tutto per consentire alla Rossa di avere una altezza da terra più in linea con i parametri registrati in galleria del vento. Insomma la parola fine alla stagione dellanon è stata ancora messa. I tifosi sperano in una remuntada che possa rendere la monoposto di Sainz e di Leclerc competitiva con le Red ...

