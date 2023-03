2035 - Le Case: "I piani per le colonnine non sono all'altezza degli obiettivi" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il via libera al regolamento sui nuovi standard di emissione, con lo stop alla vendita di veicoli endotermici nel 2035 e la deroga per gli e-fuel, viene accolto con favore dall'Acea perché elimina un elemento di incertezza dannoso per l'intero comparto automobilistico. Tuttavia, l'associazione dei costruttori europei non manca di rivolgere delle critiche alle istituzioni per un altro provvedimento oggetto di un separato accordo tra Consiglio e Parlamento Ue, giudicato "senza ambizione e privo di elementi cruciali" per sostenere la transizione verso quel futuro a zero emissioni auspicato da Bruxelles: si tratta dell'Afir (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), il regolamento destinato a disciplinare la diffusione di stazioni di ricarica e rifornimento per tutti i segmenti di veicoli. "Ok la norma sul 2035". Innanzitutto, l'Acea ha commentato il ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il via libera al regolamento sui nuovi standard di emissione, con lo stop alla vendita di veicoli endotermici nele la deroga per gli e-fuel, viene accolto con favore dall'Acea perché elimina un elemento di incertezza dannoso per l'intero comparto automobilistico. Tuttavia, l'associazione dei costruttori europei non manca di rivolgere delle critiche alle istituzioni per un altro provvedimento oggetto di un separato accordo tra Consiglio e Parlamento Ue, giudicato "senza ambizione e privo di elementi cruciali" per sostenere la transizione verso quel futuro a zero emissioni auspicato da Bruxelles: si tratta dell'Afir (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), il regolamento destinato a disciplinare la diffusione di stazioni di ricarica e rifornimento per tutti i segmenti di veicoli. "Ok la norma sul". Innanzitutto, l'Acea ha commentato il ...

